The Woman King: Viola Davis è una guerriera nel trailer del film

The Woman King è il nuovo film con Viola Davis in arrivo in autunno nei cinema e il trailer regala le prime scene dell'atteso progetto.

Nel video si introduce la protagonista Nanisca e il suo esercito di donne pronte a difondere il proprio popolo e territorio, mostrandone inoltre l'addestramento prima di dover entrare in azione.

Il film The Woman King ha come protagonista Viola Davis nel ruolo di Nasisca, generale dell'unità militare tutta al femminile del regno del Dahomey, uno degli stati africani più potenti tra il XVIII e il XIX secolo in un'epica storia ispirata a fatti realmente accaduti.

Il progetto diretto da Gina Prince-Bythewood ha tra i suoi interpreti anche Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, Hero Fiennes Tiffin e John Boyega.

The Woman King è la straordinaria storia delle Agojie, un gruppo di guerriere tutte al femminile che nell'Ottocento proteggeva il Regno africano di Dahomey con un'abilità e una ferocia mai viste al mondo. Ispirato a fatti realmente accaduti, The Woman King segue l'epico ed emozionante viaggio del generale Nanisca (il premio Oscar Viola Davis) mentre addestra la nuova generazione di reclute e le prepara alla battaglia contro un nemico determinato a distruggere il loro stile di vita. Per alcune cose vale la pena combattere....