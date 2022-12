The Woman King, la recensione: Epopea femminista nell’Africa delle guerriere Agojie

La recensione di The Woman King, un film in pieno stile hollywoodiano che porta sul grande schermo il protofemminismo delle impavide guerriere Agojie.

Maceti, lance, teste mozzate, lame affilate, unghie che affondano nelle carni e cavano gli occhi, acrobatici corpo a corpo: non siamo a Sparta ma nell'Africa del XIX secolo, nel regno del Dahomey, e al posto dei valorosi soldati spartani, troviamo un manipolo altrettanto coraggioso e ben addestrato di guerriere, il sanguinario esercito delle Agojie. Nella recensione di The Woman King (in sala dal 1° dicembre) proveremo ad analizzare il tentativo tutto hollywoodiano di raccontare attraverso gli slanci epici del genere storico fatti realmente accaduti, riportando al centro questioni molto dibattute come lo schiavismo e la condizione femminile, ma da una prospettiva che restituisce al continente africano quella centralità e quel protagonismo negati da secoli di narrazione stereotipata ed Occidentale.

The Woman King: una scena del film

Nel complesso il film di Gina Prince-Bythewood si lascia apprezzare, inscrivendosi nella tradizione dell'operazione mainstream e dell'intrattenimento spettacolare in bilico tra l'epico e il melodramma. Peccato solo che molte delle tematiche rimangano appena abbozzate come pure l'analisi politico-sociale del contesto patriarcale in cui si fa spazio il modello di emancipazione femminile di cui sono portatrici le Agojie.

Le amazzoni del Dahomey tra epica e ricostruzione storica

The Woman King: una scena del film

In The Woman King la regista Gina Prince-Bythewood ripercorre le imprese di un popolo che trova in un corpo d'elite di sole donne la forza per affrancarsi dalle tiranniche pratiche del colonialismo. Al centro della vicenda, pur con una serie di licenze che hanno fatto storcere il naso a molti per scarsa aderenza ai fatti, un pezzo di storia del continente africano che segue gli epici combattimenti delle amazzoni africane del Dahomey, un corpo militare tutto al femminile realmente esistito, lo stesso che ha ispirato le impavide Dora Milaje dell'immaginario regno di Wakanda nell'universo Marvel di Black Panther. Siamo nel 1823 e sul Dahomey (oggi corrispondente al Benin) incombe la minaccia dei vicino Oyo; proteggerlo, con ferocia e abilità mai viste, è compito delle Agojie, temerarie vergini guerriere che grazie al loro valore militare sono riuscite silenziosamente a salire di rango e a conquistare negli anni diritti normalmente riconosciuti agli uomini.

The Woman King: una scena del film

Alla corte del re Ghezo hanno creato la loro oasi femminista, dove poter essere "cacciatrici e non prede": sacerdotesse della guerra in uno Stato a vocazione profondamente militarista si addestrano in estenuanti corpo a corpo, affilano lame e impugnano lance, ben coscienti del loro destino, perché tra le mura di quel palazzo "non prenderemo marito e non partoriremo figli". A guidarle è Nanisca, nerboruta leader e abile stratega, che cercherà di convincere il re a sostituire il commercio di schiavi, da cui il regno trae la maggior parte delle sue ricchezze, con quello dell'olio di palma. Nel frattempo tra le nuove reclute si farà notare la giovane Nawi, ragazza abbandonata dalla famiglia adottiva dopo aver rifiutato di andare in sposa all'uomo a cui era stata promessa: "Non voglio un marito, voglio essere una soldatessa". Intanto la guerra infuria e le Agoje si preparano a combattere.

Tra protofemminismo e romanzo di formazione

The Woman King: una scena del film

Siamo dalle parti dell'action storico più classico, The Woman King recupera infatti un filone che guarda più a Braveheart - cuore impavido e a Il gladiatore che non a L'ultimo dei mohicani; trionfano lo spettacolo, la messa in scena della battaglia, la furia delle Agojie mentre combattono contro eserciti di soli uomini e le loro straordinarie prove di resistenza. Un film dallo sguardo fieramente femminile, che passa anche dalla celebrazione dei corpi e delle loro nudità: corpi che esibiscono orgogliosamente la loro feroce bellezza, le cicatrici e il vigore fisico, e che si esprimono al meglio nelle danze rituali tanto quanto nei combattimenti contro le vicine tribù nemiche. Sorellanza, coraggio, abilità con le armi e scaltrezza sono le qualità che permetteranno alle temerarie guerriere del Dahomey di sconfiggere l'avversario maschio; il racconto sa così farsi perdonare qualche libertà di troppo nella ricostruzione storica dei fatti, rinunciando a qualsiasi velleità documentaristica a favore del puro intrattenimento capace di portarsi dietro la riflessione sul gender e la questione razziale senza la retorica del vittimismo.

The Woman King: una foto del film con star Viola Davis

Nei panni di Nanisca, la soldatessa che conquisterà il diritto al trono diventando la "woman king" del titolo, troviamo una Viola Davis monumentale, in un ruolo cucitole addosso forse proprio in vista degli Oscar; non sono di meno le co-protagoniste a partire dalla giovanissima Thuso Mbedu, la ribelle Nawi, che occupa lentamente il centro della storia con il suo romanzo di formazione militare e sentimentale. Tra un addestramento e l'altro si fanno largo anche una love story e alcuni eventi traumatici del passato di Nanisca, che la sceneggiatura di Dana Stevens liquida però in maniera troppo frettolosa e approssimativa. Quel che rimane aldilà dello spettacolo visivo è un racconto che riformula il concetto di femminilità e cambia il punto di vista nella narrazione dello schiavismo costringendo l'Occidente bianco e ancorato al mito consolatorio dello zio Tom a starsene per una volta in disparte.