The Woman in the House: Netflix svela il trailer della serie con Kristen Bell

Netflix ha distribuito il trailer di The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, la nuova serie interpretata da Kristen Bell.

Kristen Bell è la protagonista di questo ibrido di commedia scatenata e dramma psicologico. The Woman in the Window prende spunto da The Woman in the House. Nel film diretto da Joe Wright, Amy Adams fu testimone di un omicidio nel condominio dirimpetto al suo, ma ebbe difficoltà a far credere alla gente la sua storia. Questa serie invertirà quella premessa e condirà il tutto con un po' di ironia per alleggerire la tensione.

Il personaggio interpretato da Kristen Bell si chiama Anna e ama il vino. Quando Tom Riley si trasferisce in qualità di nuovo affascinante uomo della porta accanto con una giovane figlia, le cose diventano strane. Il personaggio di Bell è abbastanza sicuro di aver visto un omicidio, ma ha qualche dubbio al riguardo - a causa di tutto quel vino e di alcune medicine prescritte. Tuttavia, spetterà a lei andare in fondo a questa strana situazione. Il personaggio di Riley è colpevole? Beh, entrate su Netflix e scopritelo!

Kristen Bell è stata assai impegnata negli ultimi mesi e, recentemente, ha riflettuto su quanto il supporto dei fan l'abbia aiutata a superare la pandemia. L'attrice ha spiegato tutto a Romper: "Molti fan mi hanno aiutato e ringraziato sottolineando l'importanza che per loro ha avuto Veronica Mars. Sentire parole del genere è stato di conforto più di qualsiasi altra cosa. In un certo senso, è come avere figli. Quando sarò in fin di vita, penserò a dettagli come questi!".

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window sarà distribuito su Netflix il 28 gennaio e sarà interpretato anche da Mary Holland, Michael Ealy, Cameron Britton, Christina Anthony, Shelley Hennig e Benjamin Levy Aguilar.