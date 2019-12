The Witcher: Rotten Tomatoes ha sentenziato, ecco il punteggio

The Witcher ha fatto il suo debutto su Netflix, così come il suo punteggio su Rotten Tomatoes. Scopriamo insieme cosa ne pensano il pubblico e i critici della serie tv basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski.

Rotten Tomatoes, la celebre piattaforma che raccoglie sia le recensioni della critica cinematografica e televisiva, che quelle degli spettatori, ha pubblicato il punteggio relativo alla media di gradimento di The Witcher, lo show con protagonista Henry Cavill che è da oggi disponibile su Netflix in diversi paesi del mondo (ne abbiamo parlato anche noi nella nostra recensione di The Witcher)

Stando a quanto traspare dalle cifre attuali, il pubblico sembrerebbe aver apprezzato maggiormente l'adattamento guidato da Lauren S. Hissrich, facendo registrare una media pari all'89%. I critici, invece, sono stati leggermente più severi, mostrando comunque di aver abbastanza gradito ciò che hanno visto, con il Tomatometer che ha raggiunto il 67%.

Molti hanno speso complimenti per la performance del cast, in particolare quella dei tre attori principali - Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra -. Non sono mancati i paragoni, più o meno lusinghieri, con Game of Thrones, anche se è opinione condivisa che si tratti, in ultimo, di due prodotti differenti e come tale vadano presi.