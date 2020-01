The Witcher: la showrunner spiega perché la seconda stagione è in ritardo

La showrunner di The Witcher ha spiegato perché la realizzazione della seconda stagione dello show Netflix è in ritardo per poi rassicurare i fan: la produzione inizierà presto.

Cirilla nella prima stagione dello show

Lauren Shmidt Hissrich ha rassicurato i fan, anticipando che la lavorazione della seconda stagione di The Witcher inizierà presto, ma ha svelato le ragioni dei ritardo visto che i nuovi episodi on arriveranno su Netflix prima del 2021: "La verità è che è uno show enorme e ci vuole molto tempo per realizzarlo. Ci siamo resi conto che nella prima stagione abbiamo alterato il processo di post-produzione e vogliamo assicurarci che tutti nel nostro team avranno il tempo di fare il proprio lavoro al meglio delle proprie capacità. Quindi ci stiamo assicurando di avere più tempo per la stagione 2, per non fare le cose all'ultimo minuto"

The Witcher è, in effetti, un prodotto di alta qualità che ha portato la produzione in scala cinematografica sul piccolo schermo, una serie tv che richiede un lavoro molto più lungo rispetto a quello effettuato per la prima stagione, come conferma la showrunner, realizzata in poco tempo per rispettare i tempi d'uscita previsti.

Pochi giorni fa è stato svelato l'impressionante compenso della star Henry Cavill per The Witcher, la serie Netflix è l'adattamento della saga fantasy firmata da Andrzej Sapkowski incentrata sulla figura di Geralt di Rivia, uno degli ultimi strighi, umani geneticamente modificati per eliminare mostri e creature che minacciano la razza degli uomini. Qui trovate la recensione della prima stagione di The Witcher, disponibile su Netflix.