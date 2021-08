The Witcher, quanto guadagna Henry Cavill per un episodio della serie Netflix?

The Witcher, la serie Netflix con protagonista Henry Cavill, tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, è una delle hit della piattaforma streaming, e come tale il budget a disposizione per realizzarla deve essere piuttosto alto, specialmente ora che ci troviamo al secondo anno di produzione. Ma quanto guadagnerà il suo attore principale?

Un report di Variety ha svelato gli stipendi dei grandi nomi della TV per il 2021, e forse non ci crederete, ma per quanto stellare potrà sembrarvi il salario dell'interprete di Superman e Geralt di Rivia, il suo è in realtà uno dei più bassi (si colloca nella fascia medio-bassa tra quelli elencati nell'articolo).

Cavill guadagna infatti 400.000 dollari per episodio, anche se non sappiamo se la cifra è variata rispetto alla prima stagione.

Questo lo porta di poco sotto a Jude Law, che ne prende 425.000 per The Third Day, e di poco sopra agli attori di Succession Jeremy Strong, Kieran Culkin e Sarah Snook (che ricevono dai 300.000 ai 350.000 dollari per episodio). Sullo stesso piano troviamo invece Jason Sudeikis in Ted Lasso, anche lui con una paga di 400.000 per episodio, e gli attori di The Conners e Stranger Things (David Harbour e Wynona Ryder, ad esempio, oscillano tra i 350.000 e i 400.000 per episodio).

Tutt'altri sono invece ad esempio i guadagni delle protagoniste di And Just Like That..., il revival di Sex & The City, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, che vanno dai 650.000 ai 750.000 dollari a puntata, Kate Winslet per Omicidio a Easttown (650.000 per episodio), Pedro Pascal per The Last of Us (600.000 per episodio) ma soprattutto star come Jeff Bridges (1 milione di dollari per The Old Man) e Chris Pratt (1.4 milioni di dollari per The Terminal List).

Tutto sommato, per essere un eroe su tutti gli schermi, Cavill potrebbe farsi pagare molto di più, non trovate?