The Witcher, nel primo episodio della serie, una modifica importante, svela il produttore

The Witcher, produttore anticipa una modifica importante nel primo episodio della serie in arrivo il 20 dicembre su Netflix.

The Witcher, il produttore esecutivo della serie anticipa che nel primo episodio ci sarà una modifica importante rispetto ai libri, e molti spettatori che che hanno seguito le avventure cartacee di Geralt Di Rivia se ne renderanno subito conto.

Tomek Baginski, produttore esecutivo della serie Netflix, rivela in un'intervista con antyweb che uno dei maggiori cambiamenti effettuati nel trasporre la storia d di The Witcher da un medium all'altro sarà presente già nel primo episodio: "Dopo il primo episodio, molti spettatori penseranno 'Hey, questo non c'era nei libri' o 'Non è così che è andata questa scena'. Si chiederanno 'come mai è stata realizzata in questo modo?'. Beh, io vi suggerisco di guardare tutto fine alla fine, perché diverrà abbastanza ovvio come tutto si incastri perfettamente con il tono di The Witcher".

Ovviamente non sappiamo a cosa si riferisca nello specifico ciò che ha detto Baginski, ma una delle ipotesi, secondo il sito Comicbook, è che possa avere qualcosa a che fare con quella morte anticipata dalla showrunner Lauren Hissrich durante un'intervista precedente, che spronerebbe Geralt (Henry Cavill) ad andare avanti e intraprendere un nuovo viaggio, che poi dovrebbe essere il punto di partenza dello show.

Ma, come al solito, lo scopriremo solo all'arrivo di The Witcher sulla piattaforma streaming, in questo caso il 20 dicembre.