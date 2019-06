The Witcher: Netflix manderà in onda la serie a dicembre?

Netflix avrebbe già fissato una data per The Witcher e sembra si parli di dicembre. La serie con Henry Cavill ispirata al popolare videogioco potrebbe quindi esordire sulla piattaforma un po' prima del previsto.

Il chiacchierone di turno è stato J. Peer Norton, che ha lavorato agli effetti speciali dello show. Poche ore fa era apparso un suo post su Instagram che recitava più o meno così: "Sono finalmente tornato in Gran Bretagna. Per quel che riguarda me, il lavoro su The Witcher può dirsi concluso. Ringrazio tutti per un'esperienza che è stata dura ma anche incredibile. Ora tocca a registi, montatori, al team per gli effetti visivi: tutti loro hanno un sacco di lavoro da fare prima di andare in onda a dicembre. Auguro a tutti buona fortuna, sono impaziente di vederlo". La cosa più incriminante di questo messaggio? Oltre a quel "dicembre" apertamente dichiarato anche il fatto di essere stato quasi immediatamente rimosso. Netflix aveva sempre parlato dei mesi invernali per la messa in onda, e potrebbe aver premuto sull'acceleratore per farcela con qualche settimana d'anticipo, com una specie di "regalo" di Natale.

La serie fantasy The Witcher sarà composta da 8 episodi. Le puntate si concentreranno su dei cacciatori di mostri, noti come witches, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia (Henry Cavill) è uno di loro, un witcher che vive in solitudine ed è alla costante ricerca di trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il resto del cast comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.