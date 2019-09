The Witcher: Netflix ha rivelato la data di uscita per errore?

In un post su Twitter e Facebook poi rimosso, Netflix avrebbe svelato per errore la data di uscita della prima stagione di The Witcher

The Witcher avrebbe una data di uscita, svelata proprio da Netflix ma per errore attraverso un post che era stato prima condiviso via Twitter e Facebook e poi subito rimosso.

La pazienza dei fan di The Witcher, in base ai calcoli suggeriti da un maldestro messaggio, verrà premiata il 17 dicembre 2019, quando sembra che Netflix distribuirà per intero tutta la prima stagione dello show con protagonista Henry Cavill. Il condizionale, però, è ancora d'obbligo perchè la comunicazione non è stata propriamente ufficiale. Gli account Twitter e Facebook di Netflix Netherlands, infatti, hanno postato nello stesso istante un messaggio che ricapitolava quanti giorni ancora separano il pubblico da alcuni dei film e serie tv più attesi della piattaforma. Nessuna sorpresa se si tratta di El Camino: Il film di Breaking Bad o della terza stagione di The Crown, ma quando alcuni fan hanno letto quel numero 97 (i giorni che ci separano dall'esordio) accanto a The Witcher, hanno cominciato a commentare la grande notizia data stranamente in sordina.

¯\_(ツ)_/¯ Oups, le compte facebook Netflix Néerlandais a peut-être dévoilé la date de sortie de la série #TheWitcher. Dans 97 jours soit le 17 Décembre.

Le post a été supprimé depuis. pic.twitter.com/EATxLsh9Fl — Le Point Pop (@LePointPop) September 12, 2019

Accortasi evidentemente del pasticcio, Netflix ha rimosso il post ma non abbastanza velocemente. Per la conferma ufficiale bisognerà come sempre attendere il comunicato stampa o un nuovo messaggio via social, ma se i numeri non hanno mentito, il grande giorno di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia sarà proprio il 17 dicembre.

Composta da otto episodi, The Witcher si ispira ai romanzi di Andrzej Sapkowski e non ai videogiochi che ne sono stati tratti, come ha più volte ribadito la showrunner Lauren S. Hissrich. Le puntate si concentreranno su dei cacciatori di mostri, noti come witches, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia è uno di loro, un witcher che vive in solitudine ed è alla costante ricerca di trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il cast, oltre al protagonista Henry Cavill che veste i panni di Geralt, comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.