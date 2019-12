The Witcher: Mark Hamill si candida per un ruolo nella serie Netflix

Mark Hamill ha espresso su Twitter il proprio interesse per un ruolo nella serie The Witcher, disponibile su Netflix.

Mark Hamill, attualmente nelle sale nei panni di Luke in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il capitolo finale del filone principale del franchise stellare, ha espresso su Twitter il proprio interesse per un ruolo nella serie The Witcher, disponibile su Netflix. Si tratta di Visemir, anziano mentore di Geralt di Rivia e degli altri Witcher, personaggio che in teoria debutterà nella seconda stagione dello show, prevista per il 2021. La showrunner Lauren Hissrich lo ha descritto sui social, e un account di nome Club Star Wars ha commentato "A mio parere potrebbe/dovrebbe interpretarlo Mark Hamill", taggando l'attore. Questi, da sempre molto attivo su Twitter e sempre pronto a interagire con i propri fan, ha risposto "Non so cosa sia né di cosa parli, ma sono d'accordo: potrei/dovrei interpretarlo io."

Nella descrizione della showrunner, Visemir è "paterno, saggio, pimpante (nonostante sia) anziano", custode di segreti vari e costretto a fare i conti con un mondo che sta cambiando. Un ruolo effettivamente perfetto per Mark Hamill, che è da sempre un grande appassionato di fantasy e ha già un rapporto professionale di tutto rispetto con Netflix, avendo prestato la sua voce alle serie Kulipari: An Army of Frogs, Trollhunters e Dark Crystal: La Resistenza. Potremmo quindi vederlo al fianco di Henry Cavill, interprete di Geralt, nella prossima stagione di The Witcher, annunciata prima ancora che la serie debuttasse sulla piattaforma di streaming quattro giorni fa. I primi otto episodi, ora disponibili, si basano sui racconti che precedono la saga letteraria principale a firma di Andrzej Sapkowski, mostrando gli eventi che hanno influenzato le vite dei tre protagonisti prima che si incontrino, mentre il prossimo ciclo, considerando anche la presenza di Visemir, dovrebbe trarre ispirazione dal primo romanzo, Il sangue degli elfi. La seconda stagione, anch'essa di otto episodi, sarà girata nel 2020, in vista di un debutto su Netflix nel 2021.