The Witcher: l'honest trailer ironizza sul magico mondo di Geralt

The Witcher ha ora un esilarante honest trailer che porta alla luce tutti gli elementi più strani, surreali e divertenti dello show prodotto da Netflix.

Il video si apre con l'introduzione in cui si sottolinea che la serie dovrebbe raccogliere l'eredità del Trono di spade, ma sembra invece più vicino a Xena principessa guerriera.

L'honest trailer introduce poi il personaggio principale interpretato dall'attore Henry Cavill ironizzando sulle battute molto brevi pronunciate da Geralt di Rivia, grazie a un irresistibile montaggio in cui si sentono tutti i suoi "grugniti". Le protagoniste femminili sono invece paragonate al mondo di Star Wars e Harry Potter, senza poi dimenticare il giusto spazio al tormentone Toss a Coin to your Witcher.

La serie The Witcher viene poi presa in giro per il fatto che Geralt inizialmente rifiuta ogni missione, per poi accettarle. Tra gli elementi ricordati anche le scene di nudo, la magia, gli uomini che sembrano essere solo mostri e le tante sequenze d'azione.

Il filmato, come tradizione, è però davvero ricco di commenti da non perdere e un riepilogo efficace ed esaustivo.

Gli interpreti della seconda stagione di The Witcher saranno Kim Bodnia nella parte di Vesemir, Yasen Atour che interpreterà Coen, Agnes Bjorn nel ruolo di Vereena, Paul Bullion che interpreterà Lambert, Thue Ersted Rasmussen nel ruolo di Eskel, Aisha Fabienne Ross Girl) nel ruolo di Lydia, Kristofer Hivju che interpreterà Nivellen e Mecia Simson, nel ruolo di Francesca.

La serie sarà diretta da Stephen Surjik (The Umbrella Academy) per gli episodi 02x01 e 02x02, Sarah O'Gorman (Cursed) per gli episodi 02x03 e 02x04, Ed Bazalgette (The Last Kingdom) per gli episodi 02x05 e 02x08 e Geeta V. Patel (Meet The Patels) per gli episodi 02x06 e 02x07.