The Witcher non impedirà a Henry Cavill di essere ancora Superman!

The Witcher è appena approdata su Netflix, ma la star Henry Cavill rassicura i fan specificando che il suo impegno nel ruolo di Geralt di Rivia non gli impedirà di interpretare ancora Superman.

The Witcher: un primo piano di Henry Cavill

Warner Bros. Pictures e DC Films hanno in programma una lunga lista di pellicole in uscita o in preparazione che occuperà il prossimo decennio, ma i fan si chiedono se e quando rivedremo Superman, e soprattutto se sarà ancora Henry Cavill a interpretarlo.

In un'intervista a Radio Times, Henry Cavill ha ribadito che, nonostante il fitto schedule di The Witcher, che dovrebbe proseguire per anni, dovrebbe essere comunque in grado d tornare a interpretare Superman se gli verrà data l'opportunità:

"Riguardo ai film che interpreterò nei prossimi anni, tenete conto che si possono incastrare due progetti in un anno."

