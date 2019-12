The Witcher, Ciri come un personaggio de Il Trono di Spade? La risposta di Freya Allan

The Witcher, Ciri come un personaggio di Game of Thrones? Ecco la risposta di Freya Allan, l'interprete del personaggio nella serie Netflix.

Da quando è stato annunciato l'adattamento di The Witcher, sono iniziati anche i i paragoni con un'altra popolare saga fantasy, Il trono di spade. E con l'uscita della serie su Netflix, questi non hanno fatto che aumentare. Ma a chi vuole trovare troppe somiglianze tra Ciri e un personaggio de Il Trono di Spade, Freya Allan risponde in modo alquanto caustico.

Nel video di IGN che trovate anche in calce alla notizia, le interpreti di Ciri e Yennefer nello show, Freya Allan e Anya Chalotra, commentano i post dei fan sulla serie. Quando però arrivano al messaggio di un utente che scrive "Spero davvero che Ciri sia la prossima Arya", la Allan, anche un po' irritata dal paragone - che probabilmente avranno già fatto in molti riguardo a diversi aspetti della serie - risponde affermando che "Non sarà la prossima Arya. È Ciri. È molto diversa", con la Chalotra che aggiunge scherzosamente "Ecco, ve l'ha detto".

The Witcher: 5 cose mai viste in un fantasy televisivo

Se, da un lato, è comprensibile come i fan di Game of Thrones e gli amanti del fantasy in generale siano alla ricerca di un'altra grande serie di genere a cui appassionarsi dopo la fine di quest'ultima, non fatichiamo nemmeno a comprendere il cast e la crew di The Witcher qualora si sentissero forse un po' adombrati dai continui paragoni con la saga creata da George R. R. Martin e portata sul piccolo schermo da Benioff e Weiss. Dopotutto, non è semplice portare avanti una simile mitologia dopo grandi predecessori del fantasy come Il Trono di Spade o anche Il Signore degli Anelli.

Subito dopo, nel video, arriva infatti il commento di un utente "Diamine, Legolas ha messo su i muscoli", a cui le due attrici ridono di gusto, ma che viene seguito dall'osservazione della Chalotra "È un continuo paragone".

Ma similitudini e somiglianze o meno, The Witcher è attualmente disponibile su Netflix, e in America figura già tra le serie più popolari dell'anno.