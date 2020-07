The Witcher: Blood Origin, ecco come Henry Cavil potrebbe apparire nella serie prequel

The Witcher: Blood Origin, ci sarebbero un paio di modi in cui Henry Cavill potrebbe fare la sua apparizione nella serie prequel di The Witcher... Scopriamo quali sono.

Quante possibilità ci sono che Henry Cavill faccia la sua comparsa nella serie prequel The Witcher: Blood Origin? Il sito Screen Rant ha voluto vagliare le diverse ipotesi a disposizione.

Ambientato 1200 anni prima degli eventi della serie madre, The Witcher: Blood Origin racconterà la storia del primo Witcher e del popolo elfico prima dell'unione con quello demoniaco e quello umano, e a rigor di logica pare davvero improbabile che l'interprete di Geralt Di Rivia possa prendervi parte.

Eppure, qualche idea in merito i colleghi americani ce l'hanno.

La prima ipotesi, quella decisamente più improbabile, è che proprio all'attore britannico venga affidato un altro ruolo nello show, magari quello del primo Witcher. Difficilmente, invece, potrebbe apparire come suo discendente per via dell'infertilità dei Witcher, dovuta alle numerose mutazioni subite dai guerrieri.

La seconda e la terza ipotesi, invece, sono decisamente più fattibili, soprattutto se consideriamo anche i vantaggi pratici (le riprese di entrambe le serie, la seconda stagione di The Witcher e i sei episodi di Blood Origin, si terranno in Gran Bretagna).

Stiamo parlando a) di eventuali flash-forward in Blood Origin, in cui ovviamente avremmo modo di vedere Geralt, magari realizzando dei paralleli tra l'una e l'atra storia; b) del metodo opposto, o meglio: l'intera narrazione di Blood Origin potrebbe avvenire nella cornice di The Witcher, con Geralt che racconta la storia del primo Witcher (magari a Ciri, visto che nella seconda stagione verrà allenata proprio dai Witcher).

Insomma, nessuno sta dicendo che Henry Cavill apparirà in Blood Origin, ma se dovesse farlo, queste potrebbero essere delle (più o meno) valide soluzioni, non trovate?