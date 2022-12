The Witcher: Blood Origin, rivelato il punteggio Rotten Tomatoes della serie Netflix: top o flop?

Il punteggio Rotten Tomatoes della serie prequel di The Witcher, The Witcher: Blood Origin, è stato reso noto... Come se la sarà cavata il nuovo show di Netflix?

L'universo di The Witcher è in continua espansione, e ora è finalmente arrivata anche The Witcher: Blood Origin, l'attesa serie prequel con Michelle Yeoh. Ma cosa ne hanno fan e critici del nuovo titolo del franchise Netflix? Scopriamo il punteggio ottenuto dallo show su Rotten Tomatoes.

Mentre la serie principale di The Witcher sta facendo parlare di sé per quanto sta accadendo dietro le quinte con il suo ormai ex-protagonista Henry Cavill, la serie prequel The Witcher: Blood Origin offre un altro spunto di riflessione quest'oggi grazie al suo bassissimo punteggio su Rotten Tomatoes.

Il sito aggregatore di recensioni registra infatti, come segnala anche Comicbook, un punteggio del 38% per il Tomatometer (media dei voti della critica) e addirittura dell'8% di Audience score, classificandolo come titolo dal più basso score del franchise.

Sembra dunque che il debutto di The Witcher: Blood Origin non sia stato dei migliori a livello di gradimento per la piattaforma streaming, ma vedremo se gli abbonati Netflix lo premieranno nei prossimi giorni con un alto numero di visualizzazioni, e se il responso generale allo show non cambierà in futuro.

E voi, lo avete già visto?