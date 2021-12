The Witcher 3 sarà basata su una grande storia de Il sangue degli elfi che non è stata inclusa nella seconda stagione dello show fantasy, disponibile su Netflix da pochi giorni.

La terza stagione di The Witcher sarà basata su una grande storia contenuta nel romanzo Il sangue degli elfi. L'anticipazione arriva dalla showrunner della serie Netflix, Lauren Schmidt Hissric.

The Witcher 2: Kim Bodnia ed Henry Cavill in una scena della serie Netflix

Sappiamo che Netflix ha previsto in tutto sette stagioni per The Witcher. Qui trovate la recensione della seconda stagione di The Witcher, approdata pochi giorni fa sulla piattaforma streaming. Parlando del progetto originario di sette stagioni, la showrunner ha rivelato scherzosamente a Collider:

"Adoro che le sette stagioni siano diventate il traguardo a cui puntiamo, perché penso anche di aver detto che avrei voluto realizzare 20 stagioni e sono contento che nessuno mi abbia preso in parola. Sarei morta per allora".

The Witcher 2: una scena della serie

Ciò che è rimasto invariato fin dal primo giorno è la dedizione di Lauren Schmidt Hissric al materiale originale:

"Penso che il mio obiettivo principale e il motivo per cui ho iniziato con sette stagioni è il voler rimanere fedele ai libri. Non sento il bisogno che la nostra storia vada oltre i libri. Penso che Andrzej Sapkowski, lo scrittore, avesse in mente una fine naturale. In realtà, da quando è iniziato lo show, ha pubblicato più libri, quindi dovremo vedere come proseguire".

Hissrich ha però sottolineato l'importanza di non rinchiudersi nel formato di un libro per stagione. Ad esempio, la stagione 2 è un adattamento del romanzo Il sangue degli elfi, ma c'è una grande storia tratta da quel libro che la showrunner incorporerà nella stagione 3:

"Penso di non avere fretta di superare queste storie. Facciamo circa un libro a stagione, ma ci assicuriamo anche che le storie di quel libro siano le migliori in quella stagione. Quindi a volte spostiamo un po' di quei pezzi sulla scacchiera. C'è una grande storia de Il sangue degli elfi che racconteremo nella terza stagione, per esempio. Oppure c'era una storia breve che non potevamo inserire nella prima stagione, quindi l'abbiamo inserita nella seconda stagione. Cerchiamo di essere abbastanza flessibili su questo".