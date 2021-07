The Witcher 2: il trailer della seconda stagione della serie Netflix

Henry Cavill ha presentato il trailer di The Witcher 2, che debutterà il 17 dicembre su Netflix, durante l'evento in streaming WitcherCon.

The Witcher 2 ha ora un trailer grazie all'evento WitcherCon, in corso in streaming, in attesa del debutto delel nuove puntate che arriveranno su Netflix il 17 dicembre.

Nel video si assiste a qualche interazione tra Geralt e Ciri, seguendone il viaggio verso la "casa" degli altri Witcher. La ragazza dovrà inoltre fare i conti con i suoi poteri e nuovi pericoli.

Parlando della seconda stagione di The Witcher, Henry Cavill, ha spiegato che è stato molto bello accogliere nel cast i nuovi arrivati come Paul Bullion, interprete di Lambert.

L'interprete di Geralt ha accennato all'idea di famiglia alla base della storia del suo personaggio, sottolineando che i personaggi sono legati più che altro come accade nella vita reale tra amici. Henry ha ammesso di aver pensato all'idea di destino, elemento importante nella storia di The Witcher, e che sia convinto che si debba creare in qualche modo il "proprio destino", prendendo decisioni e agendo, non aspettando quindi che le cose accadano. Cavill ha poi ricordato che quando era bambino suo padre gli leggeva libri e storie, facendogli così conoscere il genere fantasy di cui è diventato un grandissimo fan.

L'attore ha poi ricordato di essersi avvicinato al videogioco The Witcher 2, ma non lo aveva mai finito, prima di appassionarsi a The Witcher 3 per la storia, gli aspetti visivi e il mondo in cui poteva immergersi. Il protagonista della serie ha ricordato come volesse interpretare Geralt fin dal momento in cui ha scoperto che sarebbe stato realizzato un adattamento, ancora prima che il progetto fosse approdato su Netflix, e di essere rimasto incredibilmente deluso quando inizialmente era stato scartato dai produttori della serie. Henry Cavill ha quindi ricordato come aveva trovato, quasi per caso, la voce giusta per Geralt di Rivia e la sua prima reazione al look del personaggio.

L'attore ha poi anticipato che Geralt nella seconda stagione si avvicinerà maggiormente alla versione dei romanzi e sarà più intellettuale e riflessivo, ribadendo che non si tratta solo di un bruto, ma ha anche un lato filosofico e profondo. Henry ha confermato che ha letto molti commenti online dei fan e cercando di capire eventualmente che aspetti cambiare nell'interpretazione. Nei nuovi episodi si vedrà Geralt in versione quasi paterna o come un fratello maggiore con Ciri, facendo emergere il suo lato più saggio, preoccupandosi di lei pur essendo piuttosto duro. Per quanto riguarda il rapporto con Jaskier, invece, Henry non ha potuto dire molto del rapporto tra i due, apprezzando moltissimo il tempo trascorso sul set, oltre a non aver rivelato spoiler su Yennefer, pur dicendo che ci saranno molte sorprese.

Cavill ha poi condiviso una delle prime scene della seconda stagione in cui appare Roach.

Cavill, rispondendo alle domande dei fan, ha spiegato che nella seconda stagione è stato molto bello vedere le interazioni tra Geralt e Vesemir, e gli altri Witcher.

Ecco la versione italiana del trailer

La sinossi della seconda stagione anticipa che Geralt di Rivia (Henry Cavill), convinto che Yennefer (Anya Chalotra) sia morta nell'epica battaglia di Colle Sodden, porta Ciri (Freya Allan) nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia, Kaer Morhen.

Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé.

I protagonisti dello show sono Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara), e Anna Shaffer (Triss).