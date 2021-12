The Witcher 2, su Netflix in streaming da oggi

The Witcher 2, l'amatissima nuova stagione della serie con Henry Cavill, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 17 dicembre 2021 per tutti gli utenti abbonati!

Nella seconda stagione Geralt di Rivia, convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

Henry Cavill nei panni di Geralt

La sinossi della serie Netflix recita: "The Witcher, serie fantasy basata sull'omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili."

Henry Cavill è il protagonista della trasposizione realizzata da Netflix e parlando con Total Film qualche settimana fa ha rivelato qualche dettaglio in più sul suo personaggio: "In questa stagione, volevo davvero assicurarmi che rappresentassimo il Geralt del libro in modo più accurato e che lo vedessimo parlare di più. Ho spinto davvero tanto per questo. Non direi che sarà più allegro. È ancora Geralt di Rivia, ma sicuramente si presenta più come un intellettuale. È una vita dura, a caccia di mostri... Non lo consiglierei."