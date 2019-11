The Witcher 2: Netflix rinnova la serie tv per la seconda stagione!

The Witcher 2 è realtà: Netflix ha appena annunciato di avere rinnovato ufficialmente la serie tv con Henry Cavill per la seconda stagione, prevista per il 2021.

The Witcher 2 si farà: Netflix ha annunciato il rinnovo della nuova serie fantasy basata sull'omonima saga bestseller, la cui prima stagione debutterà sulla piattaforma streaming il 20 dicembre 2019.

La nuova stagione di The Witcher sarà composta da 8 episodi, le riprese inizieranno a Londra all'inizio del 2020, per un debutto previsto nel 2021.

La showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha così commentato: "Sono molto emozionata perché, ancora prima che gli spettatori abbiano la possibilità di guardare la prima stagione, siamo già in grado di confermare che torneremo nuovamente nel Continente per continuare a raccontare la storia di Geralt, Yennefer e Ciri e mostrare il meraviglioso lavoro del cast tecnico e artistico".

Questa decisione farebbe quindi capire che Netflix è entusiasta della sua nuova serie originale almeno quanto i futuri spettatori, che hanno affollato i social, dopo la diffusione del primo trailer ufficiale, presentato in anteprima mondiale a Lucca Comics & Games 2019, per esprimere tutta la propria sorpresa nel potersi finalmente ricredere per esempio sulla scelta di Henry Cavill come Geralt di Rivia, contestatissima fin dal momento del suo annuncio.

Henry Cavill nella vasca da bagno nel trailer di The Witcher

Con una prima stagione composta da otto episodi, The Witcher è l'adattamento televisivo dei libri di Andrzej Sapkowski, per ammissione della showrunner Lauren S. Hissrich. Le puntate si concentreranno sui cacciatori di mostri, noti come witches, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia è uno di loro, un witcher che vive in solitudine ed è alla costante ricerca di trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il cast, oltre al protagonista Henry Cavill che veste i panni di Geralt, comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.