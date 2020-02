The Witcher 2: nella seconda stagione arriva un mostro amato dai fan

I fan di The Witcher possono gioire: nella seconda stagione della serie Netflix arriverà un mostro temuto e amato dagli appassionati dei videogiochi: Geralt riuscirà a sconfiggerli come ha fatto per tutte le prime otto puntate?

In tantissimi casi, infatti, abbiamo visto il personaggio interpretato da Henry Cavill si è trovato suo malgrado protagonista di feroci combattimenti con le creature più disparate, e pare proprio che per i prossimi episodi in arrivo a fine 2020 o inizio 2021 Geralt dovrà farsi forza, perché stanno arrivando i leshen (o lesny). Un Lesny è una creatura della foresta che, apparentemente, vive solo per uccidere, secondo la descrizione.

#TheWitcher3 monsters Leshens will reportedly make an appearance in Season 2 of #TheWitcher



One of the #Witcher's will have an encounter with Leshy which will have "serious consequences" pic.twitter.com/5rG8v1eRG2 — FILMANICA (@filmanica) February 7, 2020

Secondo un nuovo report del portale Redanian Intelligence, un sito che si occupa di qualunque cosa si colleghi a The Witcher, nella seconda stagione saranno introdotti questi feroci personaggi. Nei libri di Andrzej Sapkowski sono solo minimamente introdotti e non elaborati ulteriormente, ma i fan dei videogiochi li hanno incontrati occasionamente in posti abbandonati o semi-abbandonati in The Witcher 3: Wild Hunt. E non solo: questo scontro feroce avrà grandissima importanza per la trama della nuova stagione!

La serie tv The Witcher è attualmente in streaming su Netflix. The Witcher racconta le avventure di protagonista Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri, il cui destino viene ad intrecciarsi con quelli di una potentissima strega e una principessa in fuga ma che porta con sé un segreto pericoloso. Si ritroveranno ad unire le forze in una terra, il Continente, sempre più instabile e irto di insidie.