The Witcher 2: il "misterioso" titolo di lavorazione della seconda stagione

Con la produzione della seconda stagione in preparazione, il nuovo titolo provvisorio di The Witcher 2 sarà "Mysterious Monsters", un richiamo perfetto ai mostri spaventosi e terrificanti che il Lupo bianco dovrà affrontare.

"Mysterious monsters" è molto probabile che si tratti di un titolo provvisorio, volto a mantenere alto il livello di segretezza del progetto ancora in elaborazione. Tuttavia, questo titolo lascia evidenti tracce sulla trama principale di The Witcher e su ciò che vedremo in futuro: altri mostri misteriosi da cacciare e uccidere.

Il debutto di The Witcher su Netflix è stato un successo che è riuscito a soddisfare sia i fan della serie sia i critici. L'attesa prima di verlo è stata lunga, ma è valsa la pena dato che Henry Cavill ha reso giustizia al ruolo di Geralt di Rivia, uno dei personaggi più complessi della letteratura fantasy moderna.

Basato sull'omonima opera letteraria di Andrzej Sapkowski, la serie targata Netflix di The Witcher è un intreccio di storie di mostri e magie. Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri solitario, fatica a trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo porta a incontrare una potente maga e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre dovranno imparare a far fronte insieme a un destino sempre più misterioso.

The Witcher vede protagonisti Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, Freya Allan nei panni di Ciri, Anya Chalotra nei panni di Yennefer, Jodhi Maynei panni della regina Calanthe, Björn Hlynur Haraldssonnei panni di Eist, Adam Levy nei panni di Mousesack, MyAnna Buringnei panni di Aretuza e Millie Brady nei panni della principessa Renfri.