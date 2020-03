The Witcher 2: Michael Keaton e Mads Mikkelsen hanno rifiutato il ruolo di Vesemir

In The Witcher 2 avrebbe potuto esserci Michael Keaton o Mads Mikkelsen, ma entrambi avrebbero rifiutato il ruolo di Vesemir. Secondo quanto riportato dal cacciatore di scoop Daniel Richtman, Netflix avrebbe infatti offerto il ruolo del mentore di Geralt di Rivia a entrambi gli attori, per portare nella seconda stagione della serie un ulteriore nome di prestigio. L'offerta sarebbe stata rifiutata da entrambi.

Henry Cavill nei panni di Geralt

Dopo l'ottimo risultato di pubblico per la prima stagione, The Witcher punta a rimanere in vetta alla lista delle produzioni originali di Netflix. Nel nuovo blocco di episodi che arriveranno presumibilmente nel 2021 ci saranno infatti dei nuovi scenari e nuovi personaggi, tra i quali svetta colui che ha formato e addestrato Geralt, diventato poi il celebre Witcher che tutti vanno a cercare quando vogliono liberarsi di un mostro.

Per un breve periodo il ruolo di Vesemir pareva anche essere stato offerto a Mark Hamill, per la sua familiarità con il lavoro da mentore e protettore jedi, ma le nuove indiscrezioni sembrano smentire definitivamente questo gossip, nato come spesso accade da un tweet interpretato con eccessiva fantasia. Rispondendo a un fan che parlava di quanto Hamill fosse perfetto per la parte, l'attore rispose ironicamente: "Non ho idea di cosa sia o di cosa parli, ma sono daccordo che dovrebbe e potrebbe essere interpretato da me."

The Witcher 2, la showrunner anticipa i nuovi personaggi

Dopo essere stato rifiutato da Michael Keaton e Mads Mikkelsen (senza ulteriori chiarimenti sulle motivazioni), il personaggio di Vesemir in The Witcher 2 è stato affidato all'altrettanto promettente Kim Bodnia, che abbiamo già visto nei panni del mentore nella serie tv Killing Eve.