The Witcher 2, Kristofer Hivju: "Nivellen è al 95% prostetico"

La star de Il trono di spade Kristofer Hivju ha rivelato i segreti del trucco del suo personaggio in The Witcher 2, l'animalesco Nivellen.

Il primo episodio della seconda stagione di The Witcher ha introdotto ai fan il personaggio di Nivellen, interpretato dalla star de Il trono di spade Kristofer Hivju. L'attoreha rivelato che la trasformazione è al 95% trucco prostetico.

The Witcher 2: Kristofer Hivju nella serie Netflix

Nivellen è un amico di Geralt che è stato maledetto, assumendo così l'aspetto di una bestia. La rappresentazione visiva del personaggio è a dir poco sbalorditiva.

In un'intervista con TheWrap, Kristofer Hivju ha rivelato che il costume era in realtà composto per il 95% da protesi:

"Un piccolo foro con una fotocamera cattura ogni movimento del mio viso. E quel piccolo pezzo viene trasformato con la CGI. Ma molte persone pensano che sia tutto trucco, e questo significa solo che hanno fatto un lavoro fantastico".

L'attore ha spiegato che il design ha subito varie modifiche poiché hanno dovuto mostrare Nivellen da più angolazioni diverse: "È stato un processo lungo perché devi render felici i fan che hanno un'immagine molto chiara di come questa bestia o cinghiale abbia in parte sembianze. E poi hai la mia fisicità e poi hai l'idea del personaggio. Quindi abbiamo giocato con un sacco di look diversi e ho adorato la scelta definitiva".

Hivju ha rivelando inoltre che in realtà hanno finito per ammorbidire il design originale: "È iniziato con un aspetto un po' più aggressivo e lo abbiamo reso un po' più mite, perché Nivellen, l'uomo dietro la maledizione, era una persona dolce. Quindi non c'era motivo di farlo sembrare aggressivo. Ma sembra comunque un po' pericoloso (ride)."

