The Witcher 2: in arrivo due nuovi personaggi

Due nuovi personaggi in arrivo nella seconda attesa stagione di The Witcher, serie Netflix interpretata da Henry Cavill attualmente in lavorazione in Inghilterra.

La seconda stagione di The Witcher dovrebbe celebrare l'arrivo di due nuovi personaggi: si tratta di due generali Nilfgaardiani: il Generale Hake e il Generale Gerhen.

Geralt alle prese con una kikimora

Redanian Intelligence riporta la notizia del casting: a interpretare i due personaggi dovrebbero essere, rispettivamente, Jo Mariott e Darius James. Al momento Netflix non conferma la notizia perciò i fan dovranno attendere l'arrivo dei nuovi episodi sulla piattaforma streaming per apprendere la verità. Redanian Intelligence dà per certo l'ingaggio di Jo Mariott nel ruolo di Hake, mentre l'arrivo di Darius James nel ruolo di Gerhen per il momento sembra solo un rumor, visto che l'attore potrebbe interpretare anche un altro ruolo.

Jo Mariott ha recitato in progetti quali Torchwood, The Monuments Men e In The Name of Ben Hur. Darius James è noto soprattutto per ruoli teatrali in Inghilterra.

The Witcher, la showrunner e le attrici: "Vogliamo raccontare storie stimolanti"

Dopo il successo della prima stagione, i fan attendono con ansia il ritorno di The Witcher su Netflix. La popolarità della serie ha riportato l'attenzione del grande pubblico non solo sui videogame della saga, ma anche sui romanzi del polacco Andrzej Sapkowski. Dopo i continui ritardi dovuti all'emergenza sanitaria, la fine delle riprese di The Witcher 2 sembra ormai vicina.