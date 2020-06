The Witcher 2: la showrunner anticipa le "dinamiche familiari" nella seconda stagione

The Witcher 2 sarà all'insegna della famiglia per Geralt, anticipa la showrunner Lauren Hissrich. Ma cosa vuol dire il termine "famiglia" nel mondo di The Witcher?

"Quando parlo di The Witcher, quello a cui mi riferisco più spesso è come questi tre personaggi - Geralt Ciri e Yennefer - finiscano col diventare una famiglia. Per me è la parte più importante della serie" spiega la Lauren Hissrich durante un'intervista con The Wrap (via MovieWeb), che anticipa anche come impareremo a conoscere entrambe le famiglie di Geralt: quella più nuova, formata per l'appunto dalla Principessa e dalla Maga, e quella "originale", ovvero gli altri Witcher, e in primis Vesemir, interpretato da Kim Bodnia.

Ma tornando a parlare delle dinamiche tra i protagonisti, in particolare tra Ciri e Geralt, la showrunner racconta: "Quello che trovo particolarmente divertente del rapporto tra Geralt e Ciri è che formano la famiglia più improbabile che possiate immaginare. Abbiamo un Witcher il cui unico compito, solitamente, è di uccidere mostri per soldi, e una ragazzina che sta cercando di fuggire dal proprio passato. E non puoi che chiederti, wow, come si troveranno?"

A quanto pare, esattamente come potreste immaginarvi. Elabora ancora la Hissrich: "E per me, l'aspetto più divertente che esploreremo nella seconda stagione stagione sta proprio nel vedere l'influenza che hanno l'uno sull'altra, come su cambiano a vicenda. Dalla prima stagione abbiamo capito un po' come è Geralt, e un po' come è Ciri. Ora mettiamo tutto insieme, e vedremo cosa accadrà. [...] Non sarà sempre piacevole. Discuteranno, litigheranno. Saranno due sconosciuti a cui verrà detto 'Ora sarete per sempre legati'. E credo che questa loro crescita in qualcosa che somiglia a un padre e a una figlia sia una delle mie parti preferite dello show".