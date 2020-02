The Witcher 2: le armature di Nilfgaard sono identiche a quelle viste nella prima stagione

Nonostante le rassicurazioni, pare che per il momento le armature di Nilfgaard non verranno modificate durante le riprese di The Witcher 2.

Uno dei punti più discussi su The Witcher ha riguardato le armature dell'esercito di Nilfgaard, tanto che in rete erano comparsi epiteti tutt'altro che accomodanti in cui veniva presa pesantemente in giro. Lauren Hissrich, showrunner della serie, aveva però dichiarato che sarebbero corsi ai ripari. Ora, dalle prime immagini apparse in rete relative alla seconda stagione, pare che questo cambiamento non ci sia stato: l'armatura è identica a quella vista nella prima stagione.

Da quel che si può intuire, le prime riprese di The Witcher 2 saranno ambientate proprio a Nilfgaard, ed è anche probabile che si stiano usando i vecchi costumi per alcune scene che rimandano alla stagione precedente, magari si tratta di un flashback ed è possibile che si possano vedere le nuove armature in seguito. Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi e non è detto che ciò possa avvenire, nonostante l'accorato appello dei fan e le rassicurazioni della showrunner.

The Witcher 2, la showrunner anticipa i nuovi personaggi

Ciò che però ci riserva la storia sembra, però, corroborare la possibile modifica: nei romanzi infatti, l'imperatore di Nilfgaard ripiega le forze dopo la disastrosa sconfitta nella battaglia di Sodden Hill con l'intento, però, di attuare un'altra massiccia invasione dei Regni de Nord. Magari sarà questa l'occasione per mettere in mostra guerrieri e armi nuove di zecca.