The Witch, su Netflix in streaming da oggi!

The Witch arriva su Netflix dal 14 ottobre: disponibile in streaming il film horror del 2015 vincitore Directing Award del Sundance Film Festival!

The Witch arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di ottobre e farà felici tutti i fan dell'horror, che nel 2015 si sono trovati di fronte a una pellicola a dir poco atipica, recitata in un inglese arcaico e ispirata da giornali, diari e resoconti giudiziari del tempo (XVII secolo).

Dopo aver conquistato la critica nei festival in giro per il mondo, The Witch, uno dei film horror più spaventosi da vedere, è arrivato nelle sale e ha rapito anche le attenzioni del pubblico, che ha premiato la piccola pellicola con 40 milioni di dollari di incasso, dopo esserne costati solo 4. La storia è ambientata nel 1630, in New England, e ha come protagonista una famiglia di contadini che si trasferisce vicino a una foresta in cui si sostiene vivano delle streghe. Nella proprietà iniziano ad accadere subito cose strane, come attacchi violenti da parte degli animali, e uno dei figli scompare misteriosamente, ritornando in uno stato considerato di possessione demoniaca.

The Witch: Anya Taylor-Joy in una scena del film

In un clima di sospetti e paure, la colpevole sembra essere la teenager Thomasin, accusata di stregoneria nonostante lei neghi tutto. The Witch è scritto e diretto dall'esordiente Robert Eggers e ha come protagonisti Anya Taylor Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Ellie Grainger e Lucas Dawson. Nel 'cast' c'è anche Black Philip, un caprone nero che ha un importante ruolo nel film: originariamente erano previste molte più sequenze con lui protagonista, ma visto che è risultato impossibile da ammaestrare, molte idee sono state messe da parte.

The Witch è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.