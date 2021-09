The Wire: il creatore David Simon cancella le riprese in Texas dopo la legge sul divieto di aborto

Il creatore di The Wire, David Simon, ha deciso di cancellare il Texas come location del suo nuovo progetto per HBO dopo l'entrata in vigore della legge sul divieto di aborto.

David Simon boicotta il Texas dopo la legge sul divieto di aborto. Il creatore di The Wire ha cancellato il Texas dalle location del suo nuovo progetto, una serie non fiction per HBO, proprio a causa della nuova legislazione.

David Simon ha annunciato la sua decisione di non girare a Lone Star il suo nuovo progetto a causa dell'odiosa legge sul divieto di aborto promulgata di recente. Ecco le sue parole:

"Questo va al di là della politica. Il mese prossimo consegnerò le sceneggiature per una serie non-fiction HBO basata su eventi in Texas, ma non posso e non voglio chiedere al cast e alla troupe femminile di rinunciare alle libertà civili per girare lì. Quale altro posto assomiglia a Dallas/Ft. Worth?"

La nuova contestata legge sull'aborto texana verrà discussa in tribunale a causa di una diffida da parte del governo federale e di almeno due cause derivanti da un medico di San Antonio che ha rivelato alla stampa lo scorso fine settimana di aver recentemente eseguito un aborto in Texas. Tuttavia, la legge è entrata in vigore all'inizio di questo mese dopo che la Corte Suprema dominata dai conservatori si è rifiutata di bloccarla.

La legge del Texas sostenuta dal Governatore vieta il diritto di scelta delle donne una volta dopo sei settimane di gravidanza. Sebbene sia il momento in cui un feto sviluppa un battito cardiaco, un mese e mezzo è spesso prima che molte donne scoprano la gravidanza.

David Simon ha proseguito il suo dibattito con i suoi follower specificando che la sua presa di posizione - la scelta di non girare in Texas - non ha motivazioni politiche, ma la difesa dei diritti civili e della libertà delle sue dipendenti.

David Simon sta attualmente lavorando alla miniserie HBO We Own This City, ambientato nell'amata città natale dello sceneggiatore, Baltimora, dove era ambientata anche The Wire. La serie in sei parti interpretata da Jon Bernthal, Josh Charles e Jamie Hector, si concentra sull'ascesa e la caduta della Task Force Gun Trace del dipartimento di polizia di Baltimora.