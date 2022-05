The Wife - Vivere nell'ombra stasera su Rai1: la trama del film con Glenn Close

Stasera su Rai1 alle 21:25, per il ciclo 'Donne straordinarie', va in onda The Wife - Vivere nell'ombra: ecco la trama del film con Glenn Close.

Stasera su Rai1, alle 21:25, all'interno del ciclo 'Donne straordinarie', appuntamento con The Wife - Vivere nell'ombra, il film diretto nel 2017 da Björn Runge, scritto da Jane Anderson a partire dal romanzo The Wife di Meg Wolitzer.

The Wife - Vivere nell'ombra: Glenn Close e Jonathan Pryce in un'immagine del film

La trama di The Wife - Vivere nell'ombra ci porta nei primi anni '90: Joan Castleman (Glenn Close) è la moglie del più grande scrittore degli ultimi tempi che, ormai ultrasettantenne, ha vinto il premio Nobel per la letteratura, grazie al suo particolare e rivoluzionario stile di scrittura. Mentre si prepara ad accompagnare il marito a Stoccolma per la premiazione, insieme al figlio David, Joan ripensa agli anni passati al fianco del marito Joe (Jonathan Pryce), al segreto su cui si è basato il suo successo, ai quarant'anni di matrimonio insieme e al sacrificio che ha fatto per fargli raggiungere la fama.

Nel 2019 il film è stato candidato ai Premi Oscar grazie all'interpretazione di Glenn Close, che ha ricevuto il Golden Globe come Migliore attrice in un film drammatico.