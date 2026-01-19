I sette quadranti ricorda un'altra amatissima saga Netflix, e la "chiave" è Helena Bonham Carter

La serie Netflix I sette quadranti di Agatha Christie vede Helena Bonham Carter nei panni di Lady Caterham, e il colpo di scena nella storia del suo personaggio ricorda un'altra saga Netflix che la vede nel cast.

Lo show è ovviamente schizzato in cima alla Top 10 settimanale di Netflix confermando l'interesse spasmodico del pubblico in streaming per il genere mystery, in particolare per il classico giallo britannico, il whodunit, rilanciato di recente dalla saga Knives Out di Rian Johnson.

Tuttavia, alcuni non hanno potuto non notare le somiglianze con un altro prodotto Neflix, nella fattispecie nel colpo di scena riservato a un personaggio, che in entrambe le produzioni è interpretato da Bonham Carter. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non volete incappare in spoiler su I sette quadranti.

Lady Eileen Brent con una delle sveglie

Il twist su Lady Caterham nella serie Netflix

Lady Caterham, interpretata da Helena Bonham Carter, è la madre di Bundle e, come lei, è presente alla festa dopo la quale Gerry Wade viene trovato morto. Lady Caterham è indifferente alle indagini di Bundle sulla morte di Wade, ma un colpo di scena verso la fine de I sette quadranti di Agatha Christie la porta alla ribalta.

Nel finale della serie, si scopre infatti che Lady Caterham è la mente dietro il furto della formula del dottor Matip e quindi è la datrice di lavoro di Jimmy Thesiger e della sorella di Gerry Wade, Loraine. L'obiettivo di Lady Caterham era quello di rubare la formula del dottor Matip e venderla all'estero, tradendo così il suo Paese, con Gerry Wade che viene ucciso da Loriane perché sapeva troppo.

Lady Caterham spiega a Bundle che il suo Paese l'aveva tradita con la morte di suo marito e di suo figlio, quest'ultimo ucciso durante la guerra. Nonostante avesse chiesto a Bundle di lasciarla andare prima dell'arrivo della polizia, Bundle la ferma e lei viene arrestata. Questo, tuttavia, è simile a un colpo di scena presente in... Enola Holmes.

Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown e Helena Bonham Carter in in un'immagine del film

Le somiglianze con il personaggio di Eudoria Holmes

In Enola Holmes, Bonham Carter interpreta Eudoria Holmes, madre di Mycroft, Sherlock ed Enola. Eudoria scompare improvvisamente, evento che porta Enola a diventare una detective, e si scopre che non solo Eudoria ha lasciato volontariamente sua figlia, ma fa anche parte di un gruppo radicale di suffragette e non ha intenzione di tornare a casa.

Sebbene i piani di Eudoria siano meno distruttivi di quelli di Lady Caterham, entrambi i personaggi interpretati da Helena Bonham Carter sono passati dall'essere le madri di detective dilettanti a diventare una parte importante del problema su cui le loro figlie stavano indagando.