The White Lotus 4, Helena Bonham Carter possibile new entry nel cast: avrà un ruolo da protagonista?

La star di Big Fish e The Crown sarebbe in procinto di essere ufficializzata nel cast del quarto ciclo di episodi dello show.

Iniziano ad emergere i primi nomi del possibile cast di The White Lotus 4, con Helena Bonham Carter che sarebbe impegnata nelle trattative per recitare nel prossimo ciclo di episodi. Potrebbe esserle riservato anche un ruolo da protagonista.

Al momento, non ci sono molti dettagli in merito allo stato delle trattative ma è evidente che la star di Harry Potter sia molto vicina ad entrare ufficialmente nel cast della fortunata serie televisiva antologica.

Helena Bonham Carter prossima protagonista di The White Lotus?

Nel caso l'accordo dovesse andare in porto, l'attrice inglese sarebbe il primo membro del cast della stagione 4 di The White Lotus. La dirigenza HBO aveva confermato poco tempo fa che era iniziato il periodo del casting per i nuovi episodi.

Helena Bonham Carter in una scena di One Life

Helena Bonham Carter ha già partecipato ad una grande produzione per il piccolo schermo in passato, recitando nel ruolo della principessa Margaret nelle stagioni 3 e 4 di The Crown, ricevendo anche due candidature agli Emmy Award. Prossimamente, l'attrice candidata all'Oscar sarà tra le star della serie Netflix Seven Dials, tratta da Agatha Christie.

La nuova stagione di The White Lotus dopo la trama ambientata in Thailandia

Come riporta Deadline, la stagione 4 di The White Lotus sarà ambientata in Francia. Non sono ancora stati confermati i nomi degli hotel francesi che faranno da location per le avventure nella nuova stagione dello show.

La scelta di puntare su un'attrice come Helena Bonham Carter conferma la tradizione di The White Lotus d'includere star famose nel cast. Della recente stagione ambientata in Thailandia facevano parte nomi conosciuti come Walton Goggins, Michelle Monaghan, Carrie Coon, Sam Rockwell, Natasha Rothwell, Jason Isaacs, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Sam Nivola e Patrick Schwarzenegger.

Helena Bonham Carter è stata candidata due volte al premio Oscar: nel 1998 per il film Le ali dell'amore ha ricevuto una nomination come miglior attrice protagonista mentre nel 2011, per il film Il discorso del re, ha ricevuto una candidatura come miglior attrice non protagonista.