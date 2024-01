The White Lotus 3: Aime Lou Wood, Patrick Schwarzenegger e Walton Goggins nel cast

Il cast di The White Lotus 3 sta prendendo rapidamente forma e tra i nuovi nomi coinvolti nella realizzazione delle nuove puntate ci sono anche Aimee Lou Wood, Patrick Schwarzenegger e Walton Goggins.

Il prossimo capitolo della serie antologica ideata da Mike White sarà ambientato in un nuovo resort, situato in Tailandia.

Il cast della terza stagione

Le new entry tra gli interpreti di The White Lotus sono Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook e Sam Nivola.

In precedenza erano stati annunciati, per fare parte del cast, i nomi di Leslie Bibb, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Carrie Coon, Parker Posey, Dom Hetrakul , Tayme Thapthimthong, Miloš Biković, Christian Friedel, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi, e Shalini Peiris. Tra i ritorni c'è invece quello di Natasha Rothwell, apparsa nella prima stagione.

Le riprese della terza stagione si svolgeranno nell'area di Koh Samui, Phuket, e Bangkok, nel mese di febbraio.

The White Lotus - Sicilia, analisi del finale: un'altra, tragica commedia umana

Tra i personaggi che saranno coinvolti ci sono il patriarca di una famiglia, l'executive di una società, un'attrice, una coppia di madri, una moglie country club, un'emarginata e uno yogi. Alla base della trama c'è un'esplorazione della morte nelle religioni dell'est e della spiritualità.

Le fonti di Deadline sostengono che Hook avrà la parte dell'emarginata e Schwarzenegger interpreterà un personaggio coinvolto nella finanza.