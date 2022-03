The White Lotus 2: riprese in corso a Taormina, confermato il ritorno di Jennifer Coolidge

Jennifer Coolidge torna nei nuovi episodi di The White Lotus, attualmente in lavorazione in Sicilia, a Taormina.

Dopo il successo della prima stagione, la serie HBO The White Lotus 2 si sposta in Sicilia. Sono in corso al San Domenico Palace di Taormina le riprese dei nuovi episodi della serie HBO che vedrà il ritorno di Jennifer Coolidge nel ruolo di Tanya McQuoid.

The White Lotus 2: primo ciak per i nuovi episodi

Il casting della nuova stagione di The White Lotus è stato lentamente rivelato, con l'ensemble questa volta composta da F. Murray Abraham, Michael Imperioli e Adam DiMarco, che interpretano rispettivamente Bert Di Grasso, Dominic De Grasso ed Elbie Di Grasso, un uomo anziano, suo figlio e suo nipote in viaggio insieme. Tom Hollander interpreta Quentin, un espatriato inglese in vacanza con i suoi amici e suo nipote. Haley Lu Richardson è Portia, una giovane donna che viaggia con il suo capo, McQuoid.

Con loro troveremo, inoltre, la coppia sposata composta da Cameron e Daphne Babcock, interpretati da Theo James e Meghann Fahy, che sono in vacanza con un'altra coppia, Ethan Spiller (Will Sharpe) e sua moglie, Harper (Aubrey Plaza). Leo Woodall è Jack, un ospite magnetico che soggiorna al White Lotus.

La seconda stagione di The White Lotus, composta da sette episodi, dovrebbe arrivare su sky e NOW in estate.