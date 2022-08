The White Lotus 2, ecco quando tornerà in tv la serie HBO di Mike White

È stata annunciata la data di debutto in tv della seconda stagione della serie antologica di Mike White targata HBO, The White Lotus.

Siete pronti a fare ritorno al White Lotus? La seconda stagione della serie antologica ideata da Mike White per l'emittente americana HBO approderà questo autunno sulla tv statunitense.

Segnatevi il periodo sul calendario, perché avrete presto un appuntamento settimanale con The White Lotus 2.

I nuovi episodi dell'acclamata serie tv scritta, diretta e prodotta da Mike White (Enlightened - La nuova me, Brad's Status) arriveranno infatti nel mese di ottobre, stando a quanto riportato dal sito Variety.

The White Lotus: Jennifer Coolidge in una foto della seconda stagione

Ambientata e girata in Sicilia, dove ci accoglieranno dei nuovi membri della catena di resort The White Lotus e dei nuovi ospiti, la seconda stagione dello show vedrà tornare solo l'interprete di Tanya McQuoid Jennifer Coolidge tra i membri del cast originale, mentre degli inediti volti si faranno spazio tra i corridoi dell'albergo a partire da Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, F. Murray Abraham, Megan Fahy, Adam DiMarco, Tom Hollander, Leo Woodall e Michael Imperioli.

In attesa di scoprire il giorno esatto del ritorno di The White Lotus su HBO, vi ricordiamo che la prima stagione della serie in Italia è stata trasmessa da SKY e NOW, e probabilmente possiamo aspettarci una simile distribuzione anche per questo nuovo capitolo della storia.

Nell'attesa delle puntate inedite, ecco la prima foto ufficiale di Jennifer Coolidge nel ruolo di Tanya.