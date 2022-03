The White Lotus 2: nel cast le star italiane Beatrice Grannó, Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco

Nel cast della seconda stagione di The White Lotus, la serie creata da Mike White che si sta spostando dalle Hawaii alla Sicilia, figureranno anche tre talentose attrici italiane: come annunciato da Sky, Sabrina Impacciatore (A casa tutti bene, 7 donne e un mistero) reciterà nei panni della manager del nuovo resort e Beatrice Grannò (Doc - Nelle tue mani, Security) e Simona Tabasco (Lacci, Doc - Nelle tue mani) in quelli di due ragazze del posto.

Jennifer Coolidge riprenderà il ruolo dell'attrice Tanya McQuoid, questa volta accompagnata dall'assistente Portia interpretata da Haley Lu Richardson mentre, per quanto concerne la Impacciatore, l'attrice italiana sarà la manager del resort, ruolo precedentemente interpretato da Murray Bartlett.

Oltre alla Coolidge e alle star italiane nello show figureranno anche F. Murray Abrham nei panni di Bert di Grassi, Michael Imperioli in quelli del figlio Dominic e Adam Di Marco in quelli del nipote. Nel resort vedremo anche l'inglese Quentin, interpretato da Tom Hollander, e la coppia Cameron e Daphne Babcock, interpretata da Theo James e Meghann Fahy.

I nuovi episodi di The White Lotus, che saranno presto disponibili su Sky e su NOW, racconteranno una settimana di vacanza di alcuni degli ospiti e dei dipendenti di un esclusivo resort italiano; le riprese sono in corso in queste settimane presso il Four Seasons Hotel - San Domenico Palace di Taormina.