The Wheel of Time: Amazon Studios annuncia il rinnovo della serie

The Wheel of Time ha ottenuto il rinnovo da parte di Amazon Studios per una seconda stagione, mentre nella Repubblica Ceca si stanno concludendo le riprese della prima.

La serie fantasty è tratta dai romanzi scritti da Robert Jordan e i nuovi episodi saranno co-prodotti in collaborazione con Sony Pictures Television e messi a disposizione su Amazon Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo.

Lo showrunner ed executive producer Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D.) ha dichiarato: "La fiducia che gli Amazon Studios e Sony Pictures Television hanno dimostrato nei confronti di The Wheel of Time è stata incredibile durante l'intero lavoro svolto su questa serie. Avere la richiesta di realizzare una seconda stagione quando ancora la prima deve fare il suo debutto è davvero un segno di fiducia nei confronti del lavoro che stiamo svolgendo e dell'opera stessa, e non potremmo essere più felici di avere la possibilità di continuare a vivere e lavorare nel mondo creato da Robert Jordan. Amo The Wheel of Time da quand'ero adolescente, e vederla prendere vita con mezzi che possano renderla veramente degna di ciò che è sulla pagina è qualcosa che non vedo l'ora che gli altri fan dei libri possano vedere. E la seconda stagione continua ad ampliare il mondo che abbiamo costruito nella prima"

Il Co-head of Television agli Amazon Studios Vernon Sanders ha aggiunto: "The Wheel of Time è serie di libri fantasy molto amata scritta da Robert Jordan, rinomata per il mondo ricco e i variegati personaggi da lui creati. L'approccio di Rafe e del suo team nei confronti di questo progetto dimostra l'impegno di Amazon Studios nel consegnare qualcosa di speciale ai fan affezionati in tutto il mondo. In collaborazione con il team di Sony Pictures Television, volevamo deliziare i nostri clienti Prime Video annunciando una seconda stagione già in preparazione, e fargli così sapere che il viaggio continuerà."

"Dal momento in cui abbiamo proposto il progetto al team degli Amazon Studios, ci siamo resi conto che condividevano con noi il nostro stesso entusiasmo nei confronti di questo splendido progetto basato sulla serie di romanzi best-seller, e che stavamo tutti creando uno spettacolo davvero speciale e straordinario" ha commentato Jeff Frost, Presidente di Sony Pictures Television. "Ricevere la richiesta di realizzare una seconda stagione proprio quando si stava chiudendo la produzione della prima è la dimostrazione della loro dedizione e fiducia nei confronti della serie. Non vediamo l'ora che il pubblico di tutto il mondo possa sperimentare la magia che hanno creato Rafe, i nostri talentuosi produttori, Rosamund e il resto del cast tecnico e artistico".

The Wheel of Time è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine, componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l'umanità.

Basato sui best-seller fantasy di Robert Jordan, che hanno venduto più di 90 milioni di copie in tutto il mondo, The Wheel of Time è stato adattato per la televisione dall'executive producer/showrunner Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove). Larry Mondragon e Rick Selvage di Red Eagle Entertainment (Winter Dragon), Ted Field e Mike Weber di Radar Pictures (Jumanji: Welcome to the Jungle, Winter Dragon), Darren Lemke (Shazam!, Goosebumps, Winter Dragon), Marigo Kehoe e Uta Briesewitz saranno qui anche executive producer, con Briesewitz che dirigerà i primi due episodi. Rosamund Pike è produttrice e Harriet McDougal con Brandon Sanderson sono i consulting producer. The Wheel of Time è co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television.