The Well: un'edizione speciale in 4K per riscoprire il crudo e violento horror di Zampaglione

Sorprendente edizione speciale di CG Entertainment per il raccapricciante horror di Federico Zampaglione. Video 4K, audio coinvolgente e tanti extra per riscoprire un film crudo che trasuda la passione per il genere.

Alla resa dei conti, nonostante il penalizzante divieto ai minori di 18 anni e l'uscita nei cinema ad agosto, The Well si è rivelato il film horror italiano completamente indipendente più visto degli ultimi 15 anni. Oltre a riscontrare un certo successo a livello internazionale, visto che il film di Federico Zampaglione, dopo essere stato invitato ai più importanti festival del mondo horror e fantastico, è stato venduto in oltre 104 Paesi, segnando talvolta una straordinaria accoglienza del pubblico.

Una scena raccappricciante di The Well

Ma anche in Italia, il feroce horror distribuito dalla coraggiosa Iperuranio Film in collaborazione con CG Entertainment, grazie al passaparola e al sostegno degli appassionati, è arrivato a superare i 17mila spettatori. E adesso, come vedremo, sbarca in homevideo con una curatissima edizione 4K UHD. Un risultato non banale per il film che racconta la storia di Lisa Gray (Lauren LaVera), restauratrice d'arte chiamata in un piccolo villaggio italiano per riportare all'antico splendore un inquietante dipinto medievale rovinato da un incendio. Ben presto scoprirà che si troverà al centro di una antica maledizione che genera creature maligne, sangue, atroci sofferenze e un'efferata mattanza.

Un'edizione da blockbuster con 4K UHD, due dischi e tanti extra

L'edizione 4K UHD di The Well

Ecco spiegato dunque il perché CG Entertainment ha voluto lanciare The Well in grande stile anche in homevideo: infatti, oltre al tradizionale DVD, il film è proposto anche in un box a due dischi contenente il Blu-ray e addirittura la versione del film in 4K Ultra HD, per godere del film nella massima risoluzione e con il boost dell'HDR10 a dare ancora più spessore alla visione. L'edizione è inoltre impreziosita da una cover con un artwork alternativo, ed è arricchita da contenuti speciali esclusivi. Insomma un'uscita che per caratteristiche assomiglia a quelle che si riservano a film di grande successo, una scommessa che andava fatta per un horror italiano così particolare.

Una crudezza feroce che indugia sul macabro e sui fiumi di sangue

Claudia Gerini nei panni della duchessa Malvisi

Un'edizione che in effetti è un'occasione da non perdere per gli appassionati di horror violenti, per scoprire The Well o semplicemente rigustarselo al massimo della qualità tecnica. Perché a fronte di incongruenze nello script e qualche interpretazione non sempre all'altezza (ma Claudia Gerini nei panni della cattiva fa sempre la sua figura), va riconosciuto che la fiaba nera di Zampaglione trasuda grande passione per il genere e presenta con grande coraggio e senza sconti una crudezza feroce e niente affatto banale, con un indugio sul macabro molto forte, scene gore, sangue a volontà e corpi smembrati senza nessun ritegno.

Una raccapricciante scena del film

È questa violenza estrema che è valsa il divieto ai minori, ma alla fine è proprio questa la forza del film, oltre che nei tanti rimandi tra passato e presente, con sguardi al gotico italiano degli anni Settanta e Ottanta, incrociati allo slasher che impera oggi in America, al torture porn fino a sconfinare nel paranormale e nell'esoterico. Se questa ferocia bestiale è pienamente riuscita e ha la capacità di scioccare lo spettatore, il merito va anche agli ottimi effetti speciali di stampo artigianale di Carlo Diamantini.

Video 4K suggestivo, audio coinvolgente

Lauren LaVera è la principale protagonista del film di Zampaglione

Sul piano tecnico, The Well non delude le attese, pur non toccando il livello di qualità del 4K dei blockbuster di successo. Il video è comunque molto buono e soprattutto suggestivo, nelle scene più luminose e negli esterni diurni spicca un ottimo dettaglio con un'efficace profondità di campo, mentre nelle sequenze più scure affiora una certa pastosità, che appiattisce un po' un quadro che resta in ogni caso solido e compatto. Il croma presenta colori saturi e brillanti, anche se l'intensità è un po' altalenante nelle scene più scure. Ancora più convincente l'audio, proposto in DTS HD 5.1 sia per l'italiano che per la traccia inglese, lingua nella quale il film è stato girato. Oltre a dialoghi dal buon timbro, la scena sonora si rivela ampia e dotata di una buona spazialità, che soprattutto nei momenti di maggior tensione sa avvolgere lo spettatore con efficacia, condendo il contributo di tutti i diffusori con discrete entrate dei bassi.

Gli extra: uno stupendo backstage e tante interviste

Lauren LaVera e Claudia Gerini in una scena del film

Ottimi anche gli extra, con oltre un'ora di materiale. Il pezzo forte è sicuramente il contributo intitolato Chi ha paura del pozzo? The Well: intervista a Federico Zampaglione e Backstage, che dura 30 minuti e nel quale un'articolata intervista al regista viene arricchita da filmati del dietro le quinte e delle riprese sul set, con focus anche sugli effetti speciali utilizzati di stampo artigianale. Troviamo poi una serie di interviste al cast con Lauren LaVera (17'), Taylor Zaudtke (12') e Jonathan Dylan King (3'). A chiudere una breve featurette dal titolo I maestri italiani dell'horror (2'), con il parere sul film di alcuni nomi importanti esperti del genere.