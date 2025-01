The Well: l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray del film horror è in sconto su Amazon

Vi segnaliamo che su Amazon potete attualmente trovare, in offerta, l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray di The Well.

L'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray di The Well è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 27,64€ con uno sconto del 14% sul prezzo mediano indicato (31,99€). I dettagli relativi all'home video in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray di The Well indicata è venduta e spedita da Amazon.

The Well - L'orrore risorge in 4K Ultra HD

The Well è il ritorno del terrore puro, un'opera che segna la rinascita dell'horror italiano attraverso la visione spietata di Federico Zampaglione. Presentato nei più prestigiosi festival internazionali e distribuito in tutto il mondo, il film si è imposto come il titolo indipendente di genere più visto degli ultimi 15 anni in Italia. Con un cast che include Lauren LaVera (Terrifier 2), Claudia Gerini e Melanie Gaydos, questa storia oscura e avvolgente trascina lo spettatore in un incubo senza via d'uscita, dove l'arte e il male si intrecciano in una spirale di orrore sovrannaturale.

The Well: un'edizione speciale in 4K per riscoprire il crudo e violento horror di Zampaglione

L'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray celebra The Well con una qualità visiva curata, accompagnata da un artwork esclusivo. Un'esperienza horror totale, perfetta per chi cerca un cinema che colpisce duro e non lascia scampo.