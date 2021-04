The Water Man: trailer e poster della prima regia di David Oyelowo

RLJE Films ha presentato il primo trailer e il nuovo poster del debutto alla regia di David Oyelowo, The Water Man, che uscirà nelle sale americane il 7 maggio. Il trailer esplora la potente storia familiare al centro dell'avventura fantastica raccontata dal punto di vista di un ragazzino.

Direto da David Oyelowo e scritto da Emma Needell, The Water Man racconta la storia di Gunner e del legame speciale con la madre. Quando la donna si ammala gravemente, Gunner si immerge nella lettura di pile di libri di scienza e di magia alla ricerca di possibili cure. Dopo aver scoperto che il mitico Water Man potrebbe conservare il segreto della vita eterna, Gunner e l'amica ribelle Jo intraprendono un viaggio alla ricerca della misteriosa foresta dello Water Man nella speranza di salvare la madre.

"The Water Man è una storia su quanto oserà un ragazzo eroico per salvare sua madre" ha dichiarato David Oyelowo. "Si tratta di amore sacrificale, speranza e superamento delle avversità. Sono cresciuto amando i film per famiglie che contengono avventura, fantasia e pericolo. Come padre di quattro figli, voglio condividere un film con i miei figli che li intrattenga e li prepari per gli alti e bassi che ci attendono. Mi piace guardare film con loro che trasportano la nostra famiglia in un mondo diverso e poi ci permettono di avere conversazioni significative. Adoro i film che lo fanno, quindi ho deciso di farne uno per loro, per le altre famiglie e, si spera, per il mondo intero".

Nel cast del film, Lonnie Chavis, David Oyelowo, Rosario Dawson, Amiah Miller, Alfred Molina e Maria Bello.