The Watchers: Ishana Night Shyamalan parla del suo rapporto con il genere horror

The Watchers rappresenta il debutto alla regia cinematografica di Ishana Night Shyamalan, figlia di M. Night Shyamalan, autore di alcuni tra i più celebri film di genere degli ultimi vent'anni di cinema americano. Come il padre, anche la giovane regista sembra trovarsi a suo agio con il genere horror, che fa da sfondo per il suo debutto in sala.

A proposito del suo rapporto con l'horror, Ishana Night Shyamalan ha confessato a ComicBook: "Non è stata una scelta intenzionale quella di dedicarmi all'horror. È solo il materiale che penso mi interessi. Sento che, per qualche ragione, mi lego a cose più oscure e spaventose, come credo di aver fatto fin da quando ero giovane. Quindi sì, l'horror è più che altro la tavolozza in cui mi piace giocare, ma mi piace molto espandere il genere e toccare altre cose. Per esempio, questa sorta di intersezione tra fantasy e horror mi sembra davvero avvincente e interessante, e mi piacerebbe andare ancora più a fondo in futuro".

In passato, Ishana Night Shyamalan ha diretto svariati episodi di Servant, serie targata AppleTv+ e prodotta anche da M. Night Shyamalan. In relazione a questa palestra formativa, la regista ha dichiarato: "Non mi sentivo affatto preparata a intraprendere questo processo artistico che tanto mi piaceva e, quindi, Servant è stata una vera e propria palestra formativa. Ho osservato e indagato tantissimo. Spero di essere riuscita a mettere a frutto in The Watchers tutto quello che ho imparato sul set di Servant".

La trama del film

Il film The Watchers - Loro ti guardano è tratto dal romanzo scritto da A.M. Shine. Al centro della trama c'è Mina, un'artista di 28 anni, che rimane bloccata in una foresta irlandese. Quando la giovane trova rifugio, la protagonista si ritrova involontariamente insieme a tre sconosciuti che vengono osservati e tormentati ogni notte da misteriose creature che non possono essere viste, anche se loro vedono tutto.

Distribuito da Warner Bros, The Watchers è interpretato da Dakota Fanning e tratto dal romanzo di A.M. Shine. Il film uscirà nelle sale italiane il 6 giugno prossimo.