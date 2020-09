The War - Il pianeta della scimmie: stasera su Italia 1 il film di Matt Reeves

Stasera su Italia 1, alle 21:30, va in onda The War - Il pianeta delle scimmie, il film diretto nel 2017 da Matt Reeves, nono capitolo del franchise.

Stasera su Italia 1, alle 21:30, arriva The War - Il pianeta delle scimmie, il film diretto nel 2017 da Matt Reeves, attualmente impegnato sul set di The Batman, nono capitolo del franchise ispirato al romanzo Il pianeta delle scimmie di Pierre Boulle, terzo film della serie reboot iniziata nel 2011.

Cesare (Andy Serkis) e le sue scimmie sono costrette a combattere in un conflitto mortale contro un esercito di umani guidato da un rude Colonnello. Dopo che le scimmie soffrono ingenti perdite, Cesare si confronta con suoi istinti più oscuri e intraprende un pericoloso viaggio per vendicare la propria specie. Alla fine del cammino, la scimmia si troverà finalmente faccia a faccia con il Colonnello. I due si confronteranno in un'epica battaglia finale densa di significato, che determinerà il destino di entrambe le specie e il futuro del pianeta.

Accolto molto positivamente dalla critica e dal pubblico, The War - Il pianeta delle scimmie, nell'edizione del 2018, è stato anche candidato a un premio Oscar nella categoria dei migliori effetti speciali (statuetta poi andata a Blade Runner 2049).