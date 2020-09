The Walking Dead: World Beyond, nel trailer si cerca una cura contro il virus zombie

C'è una nuova speranza per i sopravvissuti in The Walkind Dead: World Beyond e il nuovo trailer mostra i protagonisti alla ricerca di un vaccino contro gli zombie.

AMC ha diffuso un nuovo trailer ufficiale di The Walking Dead: World Beyond, secondo spin-off dedicato alla famosa serie tv che debutterà il prossimo 4 ottobre, che mostra i personaggi alla ricerca di una nuova cura contro gli zombie, come afferma Iris una delle protagoniste.

Nel trailer di The Walking Dead: World Beyond, vediamo il gruppo di protagonisti sopravvissuti all'apocalisse, le sorelle Iris e Hope insieme agli amici Elton e Silas, che parte alla volta di New York dal Nebraska, per raggiungere il padre delle ragazze, il Dr. Leo Bennett, che sta lavorando a un nuovo vaccino che potrebbe cancellare per sempre il virus degli zombie, come afferma Iris in un frame del video: "Nostro padre sta condividendo le sue conoscenze affinché si possa trovare una cura"

The Walking Dead: World Beyond è una serie spin-off di The Walking Dead, creata da Scott M. Gimple e Matt Negrete e nel cast ci saranno Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella e Julia Ormond. Gimple e Negrete sono anche produttori esecutivi insieme a Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert e Brian Bockrath.

Proprio questa settimana è stato annunciato che The Walking Dead si concluderà con la stagione 11, ma il franchise andrà avanti con nuovi progetti tra cui uno spin-off su Daryl e Carol attesa nel 2023 e Tales of The Walking Dead, una nuova serie antologica in arrivo