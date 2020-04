The Walking Dead: la timeline definitiva della serie creata da un fan

Gli appassionati di The Walking Dead saranno felici, visto che un fan ha deciso di ricreare una timeline ufficiale dello show e dei suoi due spinoff, Fear The Walking Dead e World Beyond. Pronti per dare un po' di ordine a tutti i fatti della serie?

La timeline di The Walking Dead

Un appassionato, Vincenzo Mei, ha messo insieme molte notizie prese dalla rete, sia in Italia sia negli Stati Uniti, e ha creato una super completa timeline con riportati mesi e anni trascorsi nelle tre serie, inclusiva anche delle webseries. Uno sforzo notevole che sicuramente farà piacere a tutti i fissati con The Walking Dead. Basata sulla serie a fumetti omonima, edita oltreoceano da Image Comics e partorita dalla fervida (e scaltra) mentre di Robert Kirkman, The Walking Dead fu accolta calorosamente sin dal suo primissimo esordio in formato cartaceo (nel 2003), divenendo poi un vero e proprio fenomeno cult con la partenza della serie TV prodotta da AMC (nel 2010).

La serie si è trasformata poi in un successo clamoroso e cross-mediale, con diramazioni anche nel mondo della narrativa in prosa così come in quello videoludico. Questo franchise, nonostante le numerose critiche soprattutto alle ultime stagioni, sembra voler proseguire inarrestabile. The Walking Dead narra la storia di Rick Grimes e diversi altri individui in un mondo distopico e apocalittico, nel quale da un giorno all'altro, misteriosamente, le persone hanno iniziato a morire solo per poi tornare in vita sotto forma di zombie affamati di carne umana.

Tra le ultime news, si è parlato del fatto che la AMC starebbe lavorando a un film sul personaggio interpretato da Norman Reedus, non ancora confermato ma in sviluppo. La trama, sembra, si baserà sulla ricerca di Rick Grimes da parte di Daryl, dopo la scomparsa dell'amico nella stagione 9 dello show tv. Il suo corpo non fu mai recuperato e le comunità presumevano che fosse morto.