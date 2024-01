The Walking Dead: The Ones Who Live, il teaser vede Rick in compagnia di un misterioso personaggio

AMC ha diffuso in streaming un nuovo teaser di The Walking Dead: The Ones Who Live, altro spin-off che vedrà protagonisti Andrew Lincoln e Danai Gurira. Nel filmato vediamo un misterioso personaggio unirsi proprio al Rick Grimes di Lincoln.

Lo show introdurrà nell'universo anche diversi nuovi personaggi. The Walking Dead: The Ones Who Live vede il ritorno di Andrew Lincoln nel ruolo di Rick Grimes e di Danai Gurira in quello di Michonne.

Alla coppia si aggiungerà la Jadis di Pollyanna McIntosh, vista l'ultima volta nella stagione 9 di The Walking Dead e nella stagione 2 di World Beyond. Le loro presenze familiari saranno il fulcro della serie, introducendo un nuovo mondo attraverso la tirannia della CRM.

The Walking Dead: The Ones Who Live, una foto svela il ritorno di una nota villain

Oltre ai ritorni dalla serie principale, lo show introdurrà diversi nuovi personaggi associati alla CRM. Tra questi, i residenti Pearl Thorne (Lesley-Ann Brandt) e Nat (Matthew August Jeffers), due personaggi il cui ruolo non è ancora chiaro. Lo show rivelerà anche qualcosa di più sul Maggiore Generale Beale (Terry O'Quinn), già menzionato in World Beyond.

The Walking Dead: The Ones Who Live debutterà su AMC il 1° febbraio 2024.