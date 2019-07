The Walking Dead: il teaser del nuovo spinoff annuncia un mondo nuovo

The Walking Dead ha dato vita a un nuovo spinoff e il teaser diffuso da AMC annuncia un mondo nuovo e situazioni inedite rispetto ai precedenti show tratti dai fumetti di Robert Kirkman.

Il video mostra i giovani protagonisti che spiegano di essere cresciuti in un mondo che pensavano essere sicuro, scoprendo solo in un secondo momento la verità su ciò che li circonda.

Il teaser dello spinoff di The Walking Dead dà poi spazio ad alcuni concept art in cui appaiono zombie e un aereo a terra.

La serie seguirà la prima generazione di giovani adulti nati durante l'apocalisse zombie. Alcuni teenager diventeranno eroi, altri villain, e tutti saranno per sempre cambiati dalle esperienze vissute.

Matt Negrete sarà lo showrunner del progetto, supervisionato da Scott M. Gimple. AMC ha ordinato la produzione di dieci puntate che verrano trasmesse sugli schermi americani in primavera.