The Walking Dead: stasera su Fox l'episodio speciale "Una morte certa"

Stasera su Fox, alle 21:00, torna The Walking Dead con l'episodio speciale 'Una morte certa' in onda in prima visione assoluta per l'Italia.

Stasera su Fox (canale 112 di Sky), alle 21:00, torna The Walking Dead con un nuovo episodio speciale in prima visione assoluta. E in attesa di ritrovare poi i protagonisti più amati della serie AMC negli ulteriori 6 episodi extra previsti per il prossimo inverno.

A solo 24 ore dalla messa in onda americana, arriva oggi, lunedì 5 ottobre 2020, l'episodio Una morte certa (dal titolo originale A Certain Doom), in cui vedramo Beta condurre la sua armata di zombie verso il rifugio dei sopravvissuti, intento a rivendicare l'uccisione di Alpha. I Sussurratori si scontreranno quindi con i protagonisti dando vita a un epico scontro.

Farà il suo ritorno in scena anche Maggie, personaggio interpretato da Lauren Cohan (che abbiamo intervistato proprio in occasione dell'arrivo di Una morte certa), che scoprirà la scomparsa di alcuni alleati per colpa dei Sussurratori.

Si scoprirà anche cosa accadrà a Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride) e Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Una volta terminata la stagione 10, The Walking Dead si avvierà alla sua conclusione, come ormai sappiamo: i produttori della AMC hanno infatti annunciato che The Walking Dead 11 sarà l'ultima stagione per lo show. La stagione finale andrà in onda, salvo ritardi nelle riprese, a partire dall'autunno 2021 e terrà compagnia al fedelissimo pubblico di fan per ben 24 episodi.

Niente paura, però, perchè i progetti televisivi legati all'universo creato da Robert Kirkman sono ancora molti: oltre ai film già annunciati su Rick Grimes, infatti, appena conclusa la serie madre entrerà in produzione uno spinoff incentrato sui personaggi di Daryl e Carol, interpretati rispettivamente da Norman Reedus e Melissa McBride. Sarà la showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, a dirigerlo. Annunciata anche una serie antologica che avrà protagonisti diversi per ciascun episodio, personaggi già visti nel corso di questi (quasi) 11 anni ma mai perfettamente messi a fuoco.