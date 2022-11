The Walking Dead: lo spinoff World Beyond permette di capire meglio la scena finale della serie

Lo spinoff di The Walking Dead intitolato World Beyond permette di capire alcuni dettagli della scena finale della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman.

Il finale di The Walking Dead ha svelato dei dettagli su due dei protagonisti assenti da tempo dagli schermi e lo spinoff World Beyond permette di capire meglio quanto mostrato sugli schermi.

Se non avete ancora visto l'ultima puntata della serie non proseguite con la lettura, la notizia contiene spoiler .

Negli ultimi minuti dell'epilogo di The Walking Dead si vede infatti Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln, che prova a inviare un messaggio via mare e viene raggiunto da un elicottero della Civic Republic Military che gli intima di non provare a fuggire e arrendersi.

La giacca che indossa l'ex sceriffo è la stessa indossata nello spinoff di Silas quando il giovane viene messo a lavorare in uno dei sei centri dell'organizzazione che si trovano nello stato di New York dove vengono eliminati gli zombie. Nella seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond si scopre infatti che spazi come stadi e arene sono stati trasformati come centri di decontaminazione per liberarsi dei morti viventi cercando di ripulire l'intero stato. Le persone che lavorano nei centri ricevono dei bastoni a tre punte con cui possono uccidere gli zombie e hanno il compito di attirare i morti viventi con luci e musiche nelle aree scelte, dove vengono poi fatti esplodere, per poi ripulire ciò che resta.

Rick Grimes era stato salvato da Jadis (Pollyanna McIntosh) che l'avevo trasportato a bordo di un elicottero della Civic Republic Military dopo che l'ex sceriffo era rimasto gravemente ferito e aveva fatto saltare in aria un ponte per eliminare un'orda di zombie con lo scopo di salvare la sua famiglia e i suoi amici, che per sei anni l'hanno creduto morto.

Michonne (Danai Gurira) ha poi trovato degli indizi che confermano come Rick sia ancora in vita e la coppia sarà protagonista di uno spin-off che mostrerà come si ritroveranno e cosa accadrà dopo quell'atteso momento.