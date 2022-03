The Walking Dead: il nuovo spinoff Isle of the Dead avrà come protagonisti Maggie e Negan

Maggie e Negan, interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, saranno i protagonisti di Isle of the Dead, nuovo spinoff di The Walking Dead.

L'universo di The Walking Dead si espanderà con uno spinoff con protagonisti Maggie e Negan, progetto intitolato Isle of the Dead e in arrivo nel 2023 sugli schermi americani di AMC e AMC+.

Eli Jorné ha avuto il compito di scrivere la storia, che sarà ambientata a New York e mostrerà i personaggi affidati a Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan alle prese con un'avventura folle ed epica.

In Isle of the Dead Maggie e Negan dovranno infatti spostarsi attraverso una Manhattan post-apocalittica che è diventata un'area "all'insegna dell'anarchia, del pericolo, della bellezza e del terrore".

Scott M. Gimple, supervisore dell'universo televisivo di The Walking Dead, ha dichiarato che lo spinoff di The Walking Dead sarà un'avventura epica completamente nuova e diversa che proporrà qualcosa di memorabile per i fan dei progetti tratti dal fumetto di Robert Kirkman.

Lauren Cohan, interprete di Maggie, ha dichiarato: "Sono molto legata a Maggie e sono entusiasta nel continuare il suo percorso nell'iconica cornice di New York, insieme al mio amico e collaboratore, Jeffrey Dean Morgan. Eli Jorné ha creato qualcosa di incredibilmente speciale e non vedo l'ora che i fan possano scoprire cosa hanno in serbo per Maggie e Negan".

Jeffrey Dean Morgan, che ha il ruolo di Negan, ha svelato il suo entusiasmo nel poter continuare la storia dei due personaggi, sottolineando poi: "I walker in un ambiente urbano sono sempre stati un'immagine fantastica, ma luoghi come la 5th Avenue, l'Empire State Building, la Statua della Libertà? La città più grandiosa al mondo? La location è fantastica, ma la storia che ha ideato Eli Jorné è persino migliore. Allacciate le cinture, Isle of the Dead reinventerà l'universo di The Walking Dead. Un enorme ringraziamento a Dan McDermott, Scott Gimple e AMC per averci fatto tornare... Non vediamo l'ora".

Ecco il primo poster della serie: