The Walking Dead: uno spin-off con Daryl e Carol e una serie antologica in arrivo

Dopo la chiusura di The Walking Dead, AMC lavorerà ad uno spin-off su su Daryl Dixon e Carol Peletier e sulla serie antologica, Tales of The Walking Dead.

Oltre ad annunciare la conclusione di The Walking Dead con l'undicesima stagione prevista tra due anni, AMC ha svelato di aver messo in cantiere uno spin-off della serie dedicato ai personaggi di Daryl e Carol che debutterà nel 2023. Allo spin-off si unirà inoltre una nuova serie antologica.

The Walking Dead 11, ultima stagione della serie che sarà composta da 24 episodi concluderà il ciclo tra due anni e con i sei episodi extra della decima stagione precedentemente annunciati e programmati per l'inizio dell'anno prossimo, ci sono trenta episodi rimanenti della serie che si concluderà alla fine del 2022. Nel frattempo verrà sviluppato uno spin-off su Daryl Dixon e Carol Peletier che sarà pronto nel 2023 e sarà creato dall'attuale showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, pronta a lavorare con Scott M. Gimple ad una nuova serie antologica, Tales of The Walking Dead. AMC sta lavorando inoltre ad altri progetti innovativi legati all'universo di The Walking Dead.

"Abbiamo ancora un sacco di storie emozionanti da raccontare su The Walking Dead e questa fine sarà l'inizio di altri The Walking Dead: storie e personaggi nuovi di zecca, volti e luoghi familiari, nuove voci e nuove mitologie. Questo sarà un gran finale che porterà a nuove anteprime. L'evoluzione è alle porte. The Walking Dead è vivo" ha dichiarato Gimple.

Angela Kang ribatte:"Non potrei essere più entusiasta di lavorare con Scott Gimple e AMC per sviluppare una nuova serie per Daryl e Carol. Lavorare con Norman Reedus e Melissa McBride è stato il momento clou della mia carriera e sono entusiasta di poter continuare a raccontare storie insieme".

Salvo ritardi nella produzione, l'undicesima stagione diThe Walking Dead andrà in onda a partire dalla fine del 2021.