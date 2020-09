The Walking Dead 11 sarà l'ultima stagione: la serie chiude

The Walking Dead 11 sarà l'ultima stagione per la serie AMC basata sul celebre fumetto di Robert Kirkman: è quanto i produttori hanno affermato pochi minuti fa nel corso della conferenza stampa.

La stagione 11 di The Walking Dead andrà in onda, salvo ritardi nelle riprese, a partire dall'autunno 2021 e terrà compagnia al fedelissimo pubblico di fan per ben 24 episodi. Al momento non è chiaro se la messa in onda dell'ultimo ciclo di episodi verrà suddivisa in tre o in due segmenti, e immaginiamo che dipenderà molto dal ritmo di produzione. La sola cosa certa, come ha affermato Scott Gimple, è che "Sono passati 10 anni e ce ne restano ancora due con altre storie da raccontare. Abbiamo ancora molto da dire su The Walking Dead e d'altronde questa fine sarà solo l'inizio per altri prodotti ambientati nello stesso universo. Sarà un gran finale che aprirà nuove strade. L'evoluzione è imminente, The Walking Dead è vivo".

Oltre ai film già annunciati su Rick Grimes, infatti, appena conclusa la serie madre entrerà in produzione uno spinoff incentrato sui personaggi di Daryl e Carol, interpretati rispettivamente da Norman Reedus e Melissa McBride. Sarà la showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, a dirigerlo.

Annunciata anche una serie antologica che avrà come protagonisti diversi per ciascun episodio, personaggi già visti nel corso di questi (quasi) 11 anni ma mai perfettamente messi a fuoco.